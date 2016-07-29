Süddeutsche Zeitung: Эрдоган безжалостно меняет Турцию

Об этом пишет Майк Шимански в статье "Эрдоган безжалостно меняет Турцию", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Заседает Высший военный совет Турции. Но на этот раз все происходит не так, как в предыдущие годы. Что-то не сходится: кто к кому пришел? И кто еще сидит за столом?

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым вызвал генералов к себе во дворец. Ранее они встречались в зале Чакмак в штаб-квартире вооруженных сил. Политики в гостях у генералов. Это всегда устраивало военных. Начальник генштаба в подчинении премьер-министра, президент – главнокомандующий вооруженных сил. Но это не мешало генералам считать себя автономным центром власти в стране. Однако, на этот раз генералы идут к Йылдырыму. Само по себе это уже унижение. Но это еще не все, что приготовил им Йылдырым.

Прошло уже почти две недели с тех пор, как часть армии попыталась совершить переворот против правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Дата 15 июля 2016 года скоро появится в учебниках по истории Турции. Как день, когда солдаты направили оружие на собственных граждан. Но, несмотря на это, ночью десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы предотвратить переворот.

Пословица: каждый турок рожден солдатом

Были времена, когда в Турции люди больше верили вооруженным силам, чем своим партиям. Есть такая пословица: каждый турок рожден солдатом. А сегодня? Йылдырым ясно дал понять: народ показал, что не подчиняется какому-либо центру власти. Йылдырым говорит это не в простом месте. Он заявил это во время совместного визита с генералами в мавзолей основателя республики Ататюрка. Военного человека. Теперь генералы вынуждены слушать Йылдырыма, который заявил: "миллионы наших граждан защищали свою страну и демократию".

Он хочет, чтобы решения Высшего военного совета приносили "счастье" стране. В любом случае, они создадут новую армию. По-другому нельзя. Более трети всех генералов и адмиралов подозреваются в участии в перевороте. В ночь переворота Эрдоган практически в последнюю минуту узнал от приятеля, что бунт направлен против него. В четверг вечером, турецкие газеты сообщили, что он хочет контролировать Генеральный штаб и разведку. Но официально это не подтверждено.

Заседание у премьера длилось до вечера. Но на нем присутствовали не все. Не было бывшего начальника ВВС генерала Акина Озтюрка. Он арестован, потому что правительство считает его лидером переворота. В тюрьме также и Адем Худути, командующий Второй армией, которого почитали как героя войны. В среду 149 генералов были бесчестно уволены из вооруженных сил. Каким бы неуклюжим не казался этот переворот, он был чем-то большим, чем просто небольшим восстанием. Армия опубликовала цифры: 8651 военнослужащих принимали участие в попытке переворота. В их распоряжении было 35 самолетов, 37 вертолетов, 74 танка и три военных корабля. По указу, береговая охрана и жандармерия теперь подчинены МВД, которое возглавляет Эфкан Ала. Он хочет оснастить полицию страны тяжелым оружием.

Каждый вечер сторонники Эрдогана собираются на площади Таксим

"Мы не будем делать вид, что ничего не произошло", - сказал он. Об этом не может быть и речи. После переворота государство безжалостно преследует предателей и всех тех, кого таковыми считает. Инициатором переворота правительство объявило Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Эрдогана. С помощью проповедника и его сети, Эрдоган в течение многих лет блокировал противников в государственном аппарате. Люди Гюлена считались хорошо образованными и некоррумпированными. Им быстро удалось занять влиятельные посты. Таков был план. Но в 2012 году в союзе появились трещины, и соратники превратились в противников. С тех пор Эрдоган опасается, что сеть Гюлена выступит ​​против него. Теперь он хочет "очистить" все государство от сторонников Гюлена.

Кроме армии и полиции, не пощадили также ни один из слоев общества. С начала недели, в поле зрения властей оказались СМИ. На основе указа о чрезвычайном положении, Эрдоган отдал распоряжение о закрытии десятков СМИ, речь идет о трех информационных агентствах, 16 телевизионных станциях, 23 радиостанциях и 45 газетах, которые, по данным правительства, были связаны с движением Гюлена. Среди них оказалась и газета "Zaman", которую еще в марте оказалась под принудительным управлением. В среду прокурор выдал ордер на арест 47 бывших сотрудников газеты "Zaman". До этого в розыск объявили 42 журналистов из других средств массовой информации.

Между тем, государство преследует примерно 60 000 человек

Телеканалы показывают аппарат безопасности за работой: как сотрудники полиции стоят перед дверями домов и задерживают предполагаемых "гюленистов". Пожилые, молодые, люди в униформе и без. Более 15 800 человек были арестованы, выдано 8100 ордеров на арест.

Если к этому добавить всех уволенных учителей и отстраненных государственных служащих, то государство преследует примерно 60 000 человек. Существуют предположения, что в сентябре школы могут не открыться, как было запланировано, потому что некому вести уроки. Но вряд ли так будет. Десятки тысяч образованных учителей были без работы и ждали приглашения [на работу], заявляют в парламенте в Анкаре. Политик ультранационалистической партии ПНД сообщил, что внезапно у их сторонников вновь появились шансы быть принятыми на полицейскую службу. Ранее "гюленисты" не позволяли им получить эти места. Все кардинально меняется. Каждый пытается извлечь выгоду.

На улицах Стамбула развеваются турецкие флаги. Страна выглядит красной. В аэропорту Ататюрка, который в ночь переворота ненадолго захватили солдаты, обосновались протестующие против переворота. Они машут флагами с полумесяцем утром, днем, вечером и ночью. Общественный транспорт бесплатный до конца месяца. Каждый вечер на площади Таксим собираются сторонники Эрдогана. Они прекратят это делать только тогда, когда им прикажет Эрдоган.