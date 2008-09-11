Израиль запретил торговцам оружием выезжать в Грузию

Израиль предписал всем бизнесменам, занимающимся военной торговлей с Грузией, немедленно прекратить все поездки в регион. По сообщению источников в Министерстве обороны страны, данная директива была издана израильским правительством из-за вероятности испортить отношения с Россией, передает Associated Press. Прежде всего в Израиле опасаются, что Москва может начать поставлять современное оружие ближневосточным странам, враждебным Израилю, включая Иран.

Накануне заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Анатолий Ноговицын заявил на брифинге с послами и военными атташе зарубежных стран, что Генштаб РФ не имеет данных о продолжении военно-технического сотрудничества Израиля с Грузией.

При этом, как пишет РосБизнесКонсалтинг, А.Ноговицын подтвердил, что Израиль в рамках военно-технического сотрудничества с Грузией поставил Тбилиси 8 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе 4 БЛА "Гермес 450". "Эти беспилотники выполняли задачи по ведению воздушной разведки над территорией Южной Осетии и Абхазии", - напомнил А.Ноговицын. Он также сообщил, что израильские специалисты в 2007 г. осуществляли подготовку грузинских военнослужащих для работы с данными беспилотниками. Кроме того, Израиль поставил Грузии 100 комплектов зарядов разминирования для проделывания проходов в противотанковых минных полях и 50 комплектов - в противопехотных минных полях, а также 500 комплектов маскировочных сетей.