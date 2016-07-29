На "Кладбище предателей" в Стамбуле похоронили первых участников попытки военного переворота (фото)
15:52, 29 июля 2016Мир
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Так выглядит "Кладбище предателей" в Стамбуле, где будут хоронить путчистов, погибших во время попытки военного переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.
REUTERS
Как отмечает dha.com.tr, в Стамбуле завершилось обустройство кладбища для погибших во время попытки военного переворота путчистов.
Первый из участников неудавшегося военного переворота был здесь похоронен в начале этой недели.
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По последним данным, в результате подавления попытки переворота погибли 104 путчиста.
Как сообщал УНИАН, мэр Стамбула Кадир Топбаш приказал выделить место под кладбище для участников неудавшегося военного переворота сразу после завершения этих событий.
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