На "Кладбище предателей" в Стамбуле похоронили первых участников попытки военного переворота (фото)

Как отмечает dha.com.tr, в Стамбуле завершилось обустройство кладбища для погибших во время попытки военного переворота путчистов.

Первый из участников неудавшегося военного переворота был здесь похоронен в начале этой недели.

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По последним данным, в результате подавления попытки переворота погибли 104 путчиста.

Как сообщал УНИАН, мэр Стамбула Кадир Топбаш приказал выделить место под кладбище для участников неудавшегося военного переворота сразу после завершения этих событий.