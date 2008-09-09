Россия установила дипотношения с Абхазией и Южной Осетией

Россия официально установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет Газета.ру.

«Мы обменялись нотами, которые составили договоренности об установлении дипломатических отношений России с Абхазией и России с Южной Осетией», - сказал Лавров по итогам встречи со своими коллегами из Абхазии и Южной Осетии Сергеем Шамбой и Муратом Джиоевым.

Он также заявил, что Россия согласовала с Южной Осетией и Абхазией проекты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

По его словам, завизированные договоры «определяют направление взаимодействия между странами» . «Особо значение придаем тем статьям, которые касаются обеспечения безопасности сторон», - отметил министр, добавив, что стороны будут оказывать друг другу любую помощь, включая военную.