Серия терактов в Багдаде: жертвами стали 8 человек, 23 ранены

09:10, 27 июля 2016
Мир
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По меньшей мере 8 человек погибли и 23 получили ранения в результате взрывов в Багдаде.

REUTERS

Об этом со ссылкой на сообщения властей передает агентство Анадолу.

"Сотрудник полиции погиб в результате взрыва бомбы, установленной в его автомобиле, в западном районе столицы Аль-Адль", заявили в Министерстве внутренних дел страны.

В результате взрыва бомбы в районе Абу-Грейб погиб один ополченец-шиит, трое получили ранения.

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Кроме того, от взрывов в районах Аль-Искан, Сувейб и Эд-Дурра погибли 6, еще 20 человек получили ранения.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за эти нападения.

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