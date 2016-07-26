США перенесли введение в эксплуатацию самого дорогого военного корабля в мире

Как сообщает CNN со ссылкой на отчет Пентагона, "авианосец все еще не готов к бою", передает kommersant.ru. Согласно докладной записке директора отдела испытаний и оценок Пентагона Майкла Гилмора, у корабля стоимостью почти $13 млрд зарегистрированы проблемы с вылетом и приземлением самолетов, погрузкой боеприпасов на борт, контролем за воздушным пространством и самообороной.

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Так как все эти системы необходимы для проведения операций, без исправления этих неполадок возможности корабля будут существенно ограничены. Представитель ВМС США сообщил, что корабль может быть принят на вооружение в начале 2017 года.

Строительство авианосца USS Gerald R. Ford началось в 2009 году. Первоначально он должен был быть готов к сентябрю 2014 года, но этот срок был перенесен на сентябрь, а затем на ноябрь 2016 года. В настоящее время авианосец считается самым дорогим военным кораблем в мире.