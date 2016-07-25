В московском суде начинается процесс по делу об убийстве Немцова

Перед судом предстанут Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, сообщает Росбалт. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по п. п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 Уголовного кодекса РФ ("убийство, совершенное организованной группой, по найму"; "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой").

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Сегодняшнее заседание, которое начнется в 11 часов, будет проходить в закрытом режиме. Ожидается, что обвиняемые подтвердят свое намерение просить о суде присяжных.

Как сообщал УНИАН, Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.

По делу об убийстве были арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления.