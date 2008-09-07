Встреча лидеров Армении и Турции состоялась минувшей ночью в Ереване

Армения и Турция намерены нормализовать межгосударственные отношения. Накануне вечером и минувшей ночью в Ереване состоялись встречи, которые могут иметь исторические последствия. Президент Турции Абдулла Гюль прилетел в армянскую столицу по приглашению своего коллеги Сержа Саргсяна для присутствия на футбольном матче между командами двух стран.

Сразу же по окончании игры, в которой победили турки со счетом 2:0, Гюль уехал на родину. Однако, глава турецкого МИДа Али Бабаджан остался в Ереване для переговоров со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. По окончании своей встречи министры и сделали заявление о намерении нормализовать отношения.

Президент Армении Серж Саргсян также получил предложение приехать в Стамбул, где пройдет ответный футбольный матч.

Эхо Москвы