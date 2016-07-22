В сирийской провинции Алеппо погиб российский военный

"В провинции Алеппо при выполнении задачи по сопровождению колонны автомобилей Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике погиб российский военнослужащий контрактной службы Никита Шевченко. Военнослужащий следовал на автомобиле сопровождения колонны с продуктами питания и водой для местных жителей. На въезде в населенный пункт рядом с автомобилем произошел подрыв заложенного боевиками самодельного взрывного устройства", - цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.

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Согласно сообщению, российский военный "представлен к государственной награде посмертно".