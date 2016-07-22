В сирийской провинции Алеппо погиб российский военный
21:43, 22 июля 2016Мир
1698 0
Российский контрактник погиб в Сирии во время сопровождения колонны с продуктами для местных жителей в результате подрыва заложенной боевиками самодельной бомбы.
REUTERS
"В провинции Алеппо при выполнении задачи по сопровождению колонны автомобилей Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике погиб российский военнослужащий контрактной службы Никита Шевченко. Военнослужащий следовал на автомобиле сопровождения колонны с продуктами питания и водой для местных жителей. На въезде в населенный пункт рядом с автомобилем произошел подрыв заложенного боевиками самодельного взрывного устройства", - цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.
Читайте такжеДальние бомбардировщики, вылетевшие из РФ, снова нанесли удар по территории Сирии (видео)
Согласно сообщению, российский военный "представлен к государственной награде посмертно".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter