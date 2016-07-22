В результате удара российских самолетов по Идлибу погибли 18 мирных жителей
18:29, 22 июля 2016Мир
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В результате авиаудара самолетов военно-космических сил России по городу Идлиб в Сирии погибли 18 мирных граждан, 30 человек получили ранения.
REUTERS
Согласно информации, полученной агентством Анадолу от представителей Управления по гражданской обороне, российская авиация нанесла 12 ударов по подконтрольным оппозиции районам Идлиба. Раненые доставлены в полевые госпитали города.
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Нанесен серьезный ущерб жилым строениям. Из-за бомбардировок, которые продолжаются уже несколько дней, сотни семей покинули Идлиб и перебрались в более безопасные районы.
Вчера "Врачи без границ" и Международный Комитет Красного Креста призвали стороны конфликта в Сирии, а также Иорданию помочь медикам спасать жизни раненых сирийцев.
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