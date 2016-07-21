Дальние бомбардировщики, вылетевшие из РФ, снова нанесли удар по территории Сирии (видео)

Целями для поражения стали командные пункты, скопления живой силы и техники боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Сирии возле Голанских высот прогремели два взрыва

"По данным объективного контроля в результате удара уничтожены два пункта управления террористических формирований, живая сила и военная техника ИГИЛ в укрытии. Истребительное прикрытие дальних бомбардировщиков осуществлялось самолетами Су-35 с авиабазы "Хмеймим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности действий авиации о времени нанесения ударов и коридорах пролета самолетов заблаговременно были уведомлены представители международной коалиции.

После выполнения боевого задания все российские самолеты совершили посадку на аэродромах вылета.

Напомним, ранее российские бомбардировщики нанесли удары по территории Сирии 12 и 14 июля.