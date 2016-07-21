Скандал на съезде республиканцев: уступивший Трампу сенатор Круз не поддержал его

В своей речи бывший главный соперник Трампа на праймериз лишь один раз упомянул его имя и призвал делегатов съезда "голосовать по совести". К концу речи Круза в зале раздался такой шум, что его уже не было слышно, сообщает Русская служба Би-би-си.

После речи сенатора жену Круза Хайди спешно вывела из зала полиция, опасавшаяся за ее безопасность.

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Сам Трамп заявил, что заренее знал содержание речи, однако позволил Крузу ее произнести. При этом Трамп отметил, что его оппонент нарушил свое обещание поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии.

Как отмечают эксперты, поведение Круза на съезде еще раз показало глубокий раскол и отсутствие единства в партии.

Также в ходе съезда в Огайо бывший губернатор Индианы Майк Пенс официально принял предложение партии стать кандидатом в вице-президенты. В своей речи он раскритиковал внешнюю политику Хиллари Клинтон и Барака Обамы, в том числе в отношении России.

Съезд Республиканской партии начался в понедельник и завершится в четверг. На нем делегаты официально проголосовали за выдвижение Трампа в президенты. Теперь его ожидают президентские выборы, где его соперником должна стать Хиллари Клинтон.