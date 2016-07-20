Команда Трампа отрицает обвинения в копировании его женой речи Мишель Обамы

Меланию Трамп, супругу Дональда Трампа, обвинили в том, что она списала часть своей речи на партийном съезде с выступления восьмилетней давности нынешней первой леди Мишель Обамы, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Мишель Обама восемь лет назад выступала на аналогичном съезде Демократической партии.

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Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы и Мелании Трамп оказались почти идентичными. В частности, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители:

"Родители привили мне веру в такие вещи: надо усердно работать, что достичь желаемого в жизни. Данное тобой слово - это обязательство, нужно делать, что говоришь и держать обещания". Мелания Трамп также заявила, что нужно относиться к людям с уважением.

Речь Мишель Обамы от 2008 года удивительно похожа: "Барак и я были воспитаны во многом на схожих ценностях. Что нужно усердно работать, чтобы достичь желаемого в жизни, что данное тобой слово - это обязательство, и что нужно делать то, что говоришь. Что нужно относиться к людям по достоинству и с уважением, даже если ты их не знаешь или не согласна с ними".

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Далее в речи Мелании было следующее: "[Родители] учили меня демонстрировать эти ценности и убеждения в повседневной жизни. Это урок я передам и нашему сыну. И мы должны передавать эти уроки многим последующим поколениям, потому что мы хотим, чтобы наши дети в нашей стране знали, что единственный предел достижений - это сила твоей мечты и твое желание достичь ее".

Мишель Обама в 2008 году говорила: "Барак Обама и я строили свои жизни, руководствуясь этими ценностями, и передаем их будущему поколению. Мы хотим, чтобы наши дети и все дети этой страны знали, что единственный предел высоты твоих достижений - это широта твоей мечты и твое желание работать ради их достижения".

Пресс-служба Трампа заявила, что Мелания пользовалась услугами спичрайтеров при подготовке речи: "При написании речи команда спичрайтеров Мелании учитывала ее жизненные устремления, а также брала материалы из других источников, которые отражали ее образ мысли".

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Ранее УНИАН сообщал, что выступление Меланьи Трамп на съезде Республиканской партии в США раскритиковали за то, что она едва ли не дословно повторила речь первой леди Мишель Обамы.

Меланья Трамп стала главным спикером первого дня съезда, на котором Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Американские СМИ сообщают, что она готовилась к речи несколько недель с намерением добавить к публичному образу мужа "немного теплоты и мягкости".