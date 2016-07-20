В Копенгагене прошел международный съезд Санта-Клаусов (фоторепортаж)
12:21, 20 июля 2016Мир
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В столице Дании Копенгагене посреди лета прошел уже 59-ый по счету международный съезд Санта-Клаусов, на который прибыли люди со всего мира.
REUTERS
Участники съезда, наряженные в костюмы Санта-Клауса или других рождественских персонажей, проехались по городу на лодках, а некоторые даже искупались.
Как сообщал УНИАН, свой забег Санта-Клаусов прошел и в Украине - в Одессе в конце прошлого года.
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