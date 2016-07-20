В Копенгагене прошел международный съезд Санта-Клаусов (фоторепортаж)

Участники съезда, наряженные в костюмы Санта-Клауса или других рождественских персонажей, проехались по городу на лодках, а некоторые даже искупались.

Как сообщал УНИАН, свой забег Санта-Клаусов прошел и в Украине - в Одессе в конце прошлого года.