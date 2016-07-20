Власти Турции после разоблачительной публикации WikiLeaks заблокировали сайт

Как сообщили в Twitter представители портала, сайт приказано заблокировать по всей стране. К посту также прикреплен скриншот со страницей блокировки на турецком языке.

Ранее на WikiLeaks выложили 294 548 писем с 762 ящиков с сервера akparti.org.tr - основного домена ПСР в интернете. Как отмечалось, он используется в основном для переписки по международным делам, а не по «наиболее чувствительным» внутренним вопросам.

Читайте такжеВ ООН обеспокоены массовыми арестами в Турции

Материалы были получены за неделю до попытки переворота в Турции, которая произошла в ночь на 16 июля. Их планировалось разместить в сети позднее, однако в ответ на начавшиеся после путча чистки публикацию перенесли на более ранний срок.

Портал WikiLeaks был основан в 2006 году австралийским журналистом Джулианом Ассанжем. На сайте размещаются секретные документы и разоблачительные материалы.