В Сирии в результате ударов коалиции по городу Манбидж погибли 56 гражданских - правозащитники

Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой местных жителей, которые считают, что удары осуществлялись силами коалиции, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Наблюдатели утверждают, что среди погибших 11 детей.

Кроме того, несколько десятков людей получили ранения.

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Напомним, по данным наблюдателей, под бомбежку попала северная часть осажденного города, где также продолжаются уличные бои поддерживаемых США Сирийских демократических сил, в состав которых входят курдские и арабские группировки, с боевиками.