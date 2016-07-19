Президент Турции рассказал, как выходил на связь с гражданами во время попытки переворота

Об этом глава Турции рассказал в интервью CNN.

По его словам, в эфире национальных каналов сделать это было невозможно, поэтому он принял решение воспользоваться телефонами и частными каналами.

"Выйдите на улицы и покажите им (мятежникам - Ред.) свое несогласие", - обратился к согражданам Эрдоган.

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Как рассказал президент Турции, после этого люди немедленно массово стали выходить на улицы.

Напомним, в разгар попытки военного переворота Эрдоган обратился к гражданам Турции через приложение FaceTime на iPhone в прямом эфире телеканала CNNTurk.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.