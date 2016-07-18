Водитель грузовика дважды попал на камеры, "репетируя" теракт на набережной в Ницце

21:52, 18 июля 2016
Мир
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Организовавший теракт в Ницце уроженец Туниса Мухамед Булель дважды попал на камеры видеонаблюдения во время "репетиции" своего проезда по набережной.

REUTERS

Об этом заявил в понедельник прокурор Парижа Франсуа Молен, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, теракт Булель запланировал всего за несколько дней до совершения преступления и проявил интерес к радикальному исламу недавно.

 «Если в расследовании нет никаких данных, доказывающих на данном этапе приверженность (Булеля) «Исламскому государству» и связи с отдельными лицами группировки, то он лишь недавно начал демонстрировать интерес к радикальным движениям джихаддистов», — сказал Молен.

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По словам прокурора, примерно за две недели до теракта Булель пытался взять кредит, но банк отклонил заявку, в итоге мужчина снял деньги со своих счетов и продал автомобиль. 4 июля Булель заплатил $1,6 тыс., чтобы взять в аренду грузовик, на котором он потом въехал в толпу людей на набережной в Ницце.

Прокурор добавил, что своим близким Булель рассказывал, что начал растить бороду по религиозным соображениям, и что он не понимает, почему у «Исламского государства» нет своей собственной территории.

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Однако никаких фотографий или видео, доказывающих связь Булеля с исламистами или «Исламским государством» на его телефоне и компьютере найдено не было.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившиеся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции.

Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.

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