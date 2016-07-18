Латвия снова засекла российский военный корабль у своих берегов

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об этом на своей странице в Twitter.

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"18 июля на расстоянии 4 морских миль от границы Латвии обнаружен российский буксирный корабль "Нептун", - отмечается в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 18.07. identificēja Krievijas BS Okhtenskiy klases glābšanas velkoni "Neptun" — NBS (@Latvijas_armija) July 18, 2016

Напомним, в начале июня вооруженные силы Латвии зафиксировали у своих границ военные корабли РФ.

"1 июня на расстоянии 7 морских миль от границы Латвии были обнаружены 2 российских корвета класса "Parchim", - говорилось в сообщении.