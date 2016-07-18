Латвия снова засекла российский военный корабль у своих берегов

08:48, 18 июля 2016
Мир
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Вооруженные силы Латвии опять зафиксировали российский военный корабль вблизи своих границ.

flickr.com/photos/bubbahop

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об этом на своей странице в Twitter.

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"18 июля на расстоянии 4 морских миль от границы Латвии обнаружен российский буксирный корабль "Нептун", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале июня вооруженные силы Латвии зафиксировали у своих границ военные корабли РФ.

"1 июня на расстоянии 7 морских миль от границы Латвии были обнаружены 2 российских корвета класса "Parchim", - говорилось в сообщении.

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