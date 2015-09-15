Минобороны Литвы зафиксировало военные корабли России у своих границ
21:56, 15 сентября 2015Мир
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Минобороны Литвы зафиксировало военные корабли России в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны.
levashove.livejournal.com
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Направленный в район экономической зоны патрульный корабль «Аукштайтис» зафиксировал в нем присутствие российских корвета «Калмыкия» и десантного корабля «Александр Шабалин», а также за пределами зоны - ракетного катера «Димитровград», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российские корабли были зафиксированы военно-морскими силами Литвы утром 15 сентября.
Как сообщал УНИАН, ранее четыре истребителя национальных сил Японии были подняты на перехват, предположительно, российского самолета.
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