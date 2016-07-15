США активизируют совместные с Францией усилия по борьбе с терроризмом

Об этом заявил в состоявшемся в пятницу телефонном разговоре с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дріану его американский коллега Эштон Картер, сообщает ТАСС.

Как сказал по итогам этой беседы пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, Картер выразил Ле Дріану "свою личную и вверенного ему ведомства солидарность с Францией и пообещал поддержку интенсификации совместных усилий, направленных против терроризма". Главы военных ведомств двух стран "договорились обсудить нападение (в Ницце) и соответствующие действия на следующей неделе в Вашингтоне", подчеркнул Кук.

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Он пояснил, что имеет в виду совещание министров обороны и других представителей руководства стран, которые принимают участие в организованных США военных операциях против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

На совещании будут обсуждаться "дальнейшие шаги в военной кампании" против ИГ "и требования, которые нужно выполнить для ускорения разгрома" этой группировки, сказал Кук.

Данная многосторонняя встреча, как ранее сообщила пресс-служба Пентагона, состоится 20 июля на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в окрестностях столицы США. Картер "будет принимать министров обороны и других должностных лиц, которые занимают ответственные посты из стран коалиции, которая борется с ИГИЛ, а также с НАТО на базе Эндрюс 20 июля", указывало военное ведомство США. По его словам, на встрече планируется обсудить "продолжительную военную кампанию, направленную против ИГИЛ", достигнутые результаты и "ключевые следующие шаги", а также возможные пути ускорения темпов таких операций. Встреча состоится "в важный момент в кампании противодействия ИГИЛ", считает Минобороны США.

Согласно изложенной им информации, на консультации приглашены "34 государства плюс НАТО". Речь идет о второй такого рода международную встречу, напомнил Пентагон. Планируется, что по итогам этого совещания Эштон Картер проведет пресс-конференцию.