Тереза Мэй возглавит правительство Великобритании уже 13 июля

В этот же день действующий глава правительства Дэвид Кэмерон покинет эту должность, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Дэвид Кэмерон сообщил, что сегодня в последний раз будет председательствовать на заседании правительства. А уже на следующий день формально предоставит королеве Елизавете II свое прошение об отставке.

Заявление Кэмерона может означать конец конфликта в рядах Консервативной партии Великобритании, который начался практически сразу после объявления результатов референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе. Тереза Мэй уже успела пообещать, что будет воплощать в жизнь желания британцев покинуть Евросоюз. "Brexit остается Brexit", - заявила она и добавила, что сделает с выхода из ЕС историю "успеха".

Как сообщал УНИАН, 11 июля Терезу Мэй уже официально избрали лидером Консервативной партии страны после того, как ее единственная конкурентка на посту статс-секретаря министерства энергетики Великобритании Андреа Лидсом - отказалась от участия в борьбе за партийное лидерство.