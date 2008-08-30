Грузия ужесточила визовый режим с Россией

Выдача грузинских виз гражданам России на всех контрольно-пропускных пунктах Грузии с субботы 30 августа прекращена, сообщает Newsru со ссылкой на МИД Грузии.

По сообщению пресс-службы грузинского МИДа, накануне в министерство был приглашен советник-посланник посольства РФ в Грузии А.Смага, которому была вручена нота. В соответствии с ней, с 8 сентября 2008 года визы для граждан РФ будут выдаваться только в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Грузии за рубежом.

Вместе с тем, выдача въездных виз в Грузию будет производиться только на основе оригинала приглашения на тех граждан Российской Федерации, которые совершают поездку в Грузию для встречи с членами семьи, с гуманитарной целью, а также по официальному (деловому) визиту.

С детальной информацией по получению грузинских виз граждане Российской Федерации могут ознакомиться в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Грузии за рубежом, отмечает пресс-служба.

До сих пор граждане РФ могли получить грузинскую визу непосредственно в тбилисском аэропорту, заплатив 20 долларов.

Накануне официальный Тбилиси заявил о разрыве Грузией дипломатических отношений с РФ. Как сказал журналистам замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, "как в Грузии, так и в РФ не останется ни одного дипломата". "Останутся лишь консул, вице-консул и технический персонал", - сказал Вашадзе.

По его словам, интересы Грузии в России будет представлять посольство одной из третьих стран. "Это решение не означает, что, например, контакты между МИД двух стран прекратятся окончательно. Такие встречи возможны на территории третьих стран", - отметил Вашадзе. Как пояснил журналистам председатель парламентского комитета по внешним связям Лаша Жвания, "интересы Грузии в РФ могут представлять посольства Украины, Азербайджана или какой-либо другой страны, являющейся партнером Грузии".