Международная коалиция уничтожила в Сирии нефтедобывающие скважины ИГИЛ

Об этом сообщается в сводке Пентагона, передает ZN.ua.

Так, авиация коалиции уничтожили пять нефтедобывающих скважин возле сирийского города Абу-Камаль.

Читайте также"Исламское государство" за 1,5 года потеряло четверть территории в Ираке и Сирии

Всего на территории Сирии коалиция нанесла 12 авиаударов по позициям ИГИЛ, преимущественно в районе города Манбидж. Было уничтожено восемь отдельных тактических подразделений боевиков, штаб-квартиру группировки, артиллерийскую позицию и мост.

В Ираке ВВС коалиции осуществили 14 ударов в районе городов Багдади, Хуваядж, Мосул, Кайяра, Рамади и Синджар. Были уничтожены штаб ИГИЛ, восемь тактических подразделений, около десяти боевых позиций, в том числе минометы, склад хранения ракет и бункер.

Кроме того, удалось уничтожить завод по изготовлению взрывных устройств, несколько складов амуниции и боеприпасов, а также шесть специальных и транспортных средств.