Меркель убеждена в неотвратимости Brexit

Такое мнение высказала в воскресенье, 10 июля, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"Как по мне, решение принято", - сказала она в интервью телеканалу ZDF. "Следующим шагом должно стать то, что Великобритания подаст соответствующую заявку. Я исхожу из того, что это произойдет. Имея дело с реальностью, вполне твердо исхожу из того, что эта заявка поступит", - добавила канцлер. Впрочем, Лондон сделает это лишь тогда, когда страну возглавит новый премьер-министр, уверена Меркель. Но никаких переговоров о выходе из состава ЕС до этого, по ее словам, не будет.

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Канцлер также сказала, что к победе противников членства Великобритании в Евросоюзе на референдуме привела политика сбережения в ЕС, которую проводит правительство в Берлине. По ее мнению, главным фактором недовольства британцев членством в Евросоюзе стало право на свободное передвижение граждан и рабочей силы. Именно на теме миграции, в том числе и внутри ЕС, часто делали акцент в своей агитации сторонники Brexit.

В то же время канцлер Германии сообщила о неопределенности с ситуацией вокруг доступа депутатов Бундестага к турецкому аэродрому "Инджирлик". На этом аэродроме дислоцируются самолеты военно-воздушных сил Германии. Она подтвердила, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась на полях саммита НАТО в Варшаве, не принесла прорыва в этом деле. А потому "нужно работать (над этим вопросом. - Ред.) далее", отметила Меркель.