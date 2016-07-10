Над Балтийским морем вблизи Латвии заметили российский военный самолет

Над Балтийским морем вблизи Латвии идентифицирован российский военный самолет, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

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"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи внешней морской границы Латвии сегодня идентифицировали самолет Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС, передает ТАСС.

По данным Министерства обороны Латвии, в 2015 году российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.