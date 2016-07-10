Число жертв столкновений в Южном Судане выросло до 272 человек

Число погибших при столкновениях в столице Южного Судана городе Джуба возросло до 272 человек, сообщает Росбалт со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что среди погибших 33 мирных жителя.

Читайте такжеМировой "рейтинг миролюбия": Украина в десятке худших (инфографика)

Ранее сообщалось о 150 погибших в результате столкновений между правительственными войсками и оппозицией. Подчеркивалось, что число жертв может возрасти.

В минувшую пятницу во время подготовки обращения к населению президента Южного Судана Сальвы Киира у его резиденции раздалась стрельба. Этому предшествовали боестолкновения бойцов сил оппозиции и правительственных войск.

Ранее сообщалось, что из расположенных на окраине Джубы районов Гудель и Джебель, где находятся армейские казармы, доносились звуки стрельбы.