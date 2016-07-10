Столкновения в Южном Судане: погибли более сотни человек

В пятницу вечером неподалеку от резиденции президента страны Салва Киира, где он проводил встречу с вице-президентом и давним политическим соперником Риеком Мачаром, вспыхнула перестрелка.

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Как сообщает Русская служба ВВС, по некоторым данным между охраной президента и вице-президента возник конфликт, что привело к вооруженному столкновению.

Следом в городе начались перестрелки с использованием тяжелого вооружения и даже артиллерии.

Как известно, Южный Судан стал независимой страной, отделившись от Судана в 2011 году.

В 2013 в стране начался вооруженный конфликт между представителями доминирующей народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, интересы которого представлял Риек Мачар.

Было предпринято много попыток мирного урегулирования конфликта, однако достигнутые соглашения постоянно нарушались. Даже после подписания договора о прекращении вооруженного противостояния в августе 2014 года в стране время от времени вспыхивали столкновения между представителями двух этнических группировок.

В феврале этого года президент Салва Киир объявил о назначении Риека Мачара вице-президентом.