В Турции на мине подорвался военный автомобиль: четверо погибших

На юго-востоке Турции в воскресенье, 10 июля, взорвался военный автомобиль, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере безопасности.

"Погибли четверо военнослужащих, заявили источники. По их словам, это произошло в результате взрыва бомбы, заложенной курдскими повстанцами около автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

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Взрыв произошел на дороге между Шемдинли и районом Актутун в провинции Хаккари, на границе с Ираком, сообщили источники. Пограничные армейские подразделения были приведены в боевую готовность.

Накануне, 9 июля, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) взорвали автомобиль на военном КПП в турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны, рядом с сирийской границей, сообщала Daily Sabah. По данным издания, погибли два человека, один из них был военным, еще десять получили ранения.

За день до этого турецкие истребители нанесли удар по позициям курдских боевиков в сельских районах в юго-восточной провинции Хаккари в Турции и на севере Ирака. Reuters сообщало, что погибли 12 курдских бойцов.