В Сирии убит один из лидеров курдов – СМИ

Автомобиль, в котором находился Фехман Гусейн, был подорван на сирийской территории. Об этом заявил представитель сирийской оппозиционной группировки "Тель Хамис" Халид эль-Хасекави, передает "Анадолу".

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По его словам, машина была подорвана оппозиционерами накануне в 20:30 по местному времени на дороге, ведущей от района Химо к городу Камышлы.

Погибло как минимум восемь человек, в том, числе и сам "Бахоз Эрдал".

Как известно в марте сирийские курды провозгласили федеративный регион на севере Сирии. Глава представительства сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что решение о федерализации стало своего рода ответом на то, что курды не были приглашены к участию в межсирийских переговорах в Женеве.