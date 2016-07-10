Обама: В хорошие времена и в плохие, Европа может полагаться на США всегда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал на пресс-конференции в Варшаве после завершения саммита НАТО.

"В этот момент испытаний, я хочу воспользоваться возможностью, чтобы четко заявить о том, что никогда не изменится: это непоколебимое обязательства Соединенных Штатов в отношении безопасности и защиты Европы, наших трансатлантических отношений и нашего долга в отношении нашей общей безопасности", - подчеркнул он.

"В следующем году мы будем отмечать 100-летие прибытия первых американских сил на европейскую землю во время Первой Мировой войны", - сообщил американский президент.

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"И с того времени, спустя две мировые войны, в течение холодной войны, и десятков лет после того, поколения американцев служили здесь для совместной безопасности", - сказал Обама.

"Даже сейчас больше чем 60 тысяч американского военного персонала служит в десятках европейских стран, и моя точка зрения такая - в хорошие времена и в плохие, Европа может полагаться на Соединенные Штаты всегда", - подчеркнул он.

Американский президент заявил, что во время саммита НАТО в Варшаве США была вновь подтверждена поддержка 5 статьи Североатлантического договора по выполнению обязанностей по обеспечению совместной безопасности. "Мы движемся дальше с наиболее значимым укреплениям системы коллективной безопасности со времени окончания холодной войны", - заявил Обама.

По его словам, речь идет об укреплении позиций сдерживания и обороны, и в частности посредством инициативы европейской политики заверения поддержки, которая усилила готовность сил Альянса в регионе от стран Балтии до Черного моря, а также посредством размещения передовых сил на восточных рубежах НАТО.

Обама сказал, что США будут возглавлять передовые силы НАТО в Польше и разместят в этой стране батальон американских солдат; Великобритания возглавит усилия Альянса по безопасности в Эстонии, Германия - в Литве и Канада - в Латвии.

"Это означает, что будет размещено дополнительно около 4 тысяч сил НАТО на ротационной основе в этом регионе", - сказал президент США и добавил, что также в Европе будет размещена дополнительная вооруженная бригада из Соединенных Штатов, в которую войдет еще 4 тысячи американских военных.

Кроме того, в Румынии и Болгарии договорились о новых мерах по сдерживанию возможных угроз. "Таким образом, НАТО посылает четкое сообщение - мы будем защищать каждого союзника", - подчеркнул Обама.