Великобритания опасается, что Brexit ослабит позицию ЕС в отношении России

Об этом он сказал, выступая в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр заявил, что Великобритания всегда держала жесткую линию в отношении России после аннексии Крыма и выразил надежду, что санкции сохранятся несмотря на возможный Brexit.

"Ни для кого не секрет, что россияне старательно работают над тем, чтобы убедить отдельные страны ЕС противостоять возобновлению санкций", - сказал Хэммонд.

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"В будущем я боюсь таких ситуаций, в которых ЕС без Великобритании в качестве влиятельного члена станет менее решительным в поддержке жестких действий против России", - отметил министр.

Напомним, 1 июля Евросоюз продлил экономические санкции против России.