Число жертв двойного теракта в Багдаде возросло до 290 человек

Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Mayadeen, передает РБК-Украина.

Согласно сообщению, 180 раненых остаются в больницах. Еще 17 человек пропали без вести.

Читайте такжеБлэр отреагировал на доклад Чилкота о вторжении в Ирак

В воскресенье грузовик, начиненный взрывчаткой, был взорван в оживленном районе Эль-Каррада, где семьи делали покупки по случаю конца Рамадана. Второй взрыв прогремел через некоторое время на севере Багдада.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". За неделю до нападения на Багдад иракские войска отвоевали у боевиков ИД город Фаллуджа.

Атака стала крупнейшей по количеству жертв с 2003 года, когда в Ирак вторглись коалиционные силы во главе с США. Взрывы происходят в Ираке регулярно на фоне кровопролитного противостояния суннитов и шиитов.