В Германии полиция эвакуировала самолет после анонимного звонка
18:55, 05 июля 2016Мир
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Полиция Германии эвакуировала пассажиров самолета, после обнаружения подозрительного чемодана.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«Поступил анонимный звонок, звонивший сказал, что чемодан на борту самолета представляет угрозу», - сообщили в полиции.
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В настоящее время самолет проверяют.
Эвакуированный самолет должен был лететь в Турцию.
Напомним, ранее рейс Стамбул - Киев задержали из-за разговора пассажиров о бомбе.
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