В Германии полиция эвакуировала самолет после анонимного звонка

18:55, 05 июля 2016
Мир
414

Полиция Германии эвакуировала пассажиров самолета, после обнаружения подозрительного чемодана.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

«Поступил анонимный звонок, звонивший сказал, что чемодан на борту самолета представляет угрозу», - сообщили в полиции.

Читайте такжеВ центре Брюсселя задержали мужчину с фейковым "поясом смертника"

В настоящее время самолет проверяют.

Эвакуированный самолет должен был лететь в Турцию.

Напомним, ранее рейс Стамбул - Киев задержали из-за разговора пассажиров о бомбе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter