Рейс Стамбул - Киев задержали из-за разговора пассажиров о бомбе

Разговор двух пассажиров о бомбе привел к задержке рейса в стамбульском аэропорту "Ататюрк" сегодня утром. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.

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Стюардесса предупредила пилота после того, как услышала этот разговор. На борт самолета была вызвана специальная группа по обезвреживанию взрывных устройств.

По графику самолет должен был вылететь в 6.05 утра, но вылет был отложен, когда в разговоре двух пассажиров прозвучало сообщение о бомбе на самолете, который должен был лететь 3 июня.

Всех людей из самолета эвакуировали, а сам самолет переместили в безопасное место для проведения проверки на наличие взрывчатки.

В конце концов, самолет смог подняться в небо около 9.05 после того, как взрывчатки не нашли.