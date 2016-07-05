Премьер Франции: закон о трудовой реформе будет приниматься в особом порядке
Правительство Франции намерено без обсуждения и голосования депутатов провести через Национальное собрание законопроект о реформе трудового законодательства.
Об этом сообщил премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает Би-би-си. По словам премьера, документ необходимо принять для снижения безработицы в стране, поэтому правительство приняло решение прибегнуть к статье 49.3 конституции и одобрить его под свою ответственность.
Читайте такжеВо Франции жгут шины: Олланд не намерен сдаваться в борьбе с массово протестующими профсоюзами
Ранее кабмин уже прибегал к этой мере во время первого чтениязаконопроекта в мае.
Если правительству в течение 24 часов не будет выдвинут вотум недоверия, то законопроект будет считаться окончательно принятым.
Документ вводит упрощенные правила для компаний при найме и увольнении работников, а также дает компаниям большую свободу при установлении размера зарплаты и условий труда.
Реформа трудового законодательства уже привела к бурным протестам в Париже и других французских городах. Участники уличных акций крушили витрины магазинов и припаркованные у тротуаров машины, бросали в полицейских бутылки, а стражи порядка в ответ применяли слезоточивый газ.