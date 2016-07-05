Проигрывая войну в Сирии, ИГИЛ спешно ищет новые территории для своего паразитирования - WSJ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, в ходе недавней атаки на территории Иордании западные чиновники в столице Аммане перехватили сообщения от лидеров группировки, призывающие сторонников устраивать теракты в своих странах, а не присоединяться к боевикам в Сирии.

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Спустя некоторое время были совершены теракты за пределами «халифата». Так, атаки в Турции, Ираке и Бангладеш унесли десятки жизней.

По мнению западных экспертов, теперь ИГ выбрало новую тактику: оно устраивает менее затратные «партизанские операции», в то время как армия группировки в Сирии испытывает проблемы с пополнением контингента. По мере территориальных потерь, лишивших боевиков источников дохода, например, нефти, растет число атак за пределами «халифата».

Военные кампании все больше сокращают территорию ИГ, потому западные и арабские официальные лица ожидают новых атак.

Отмечается также, что в целях предотвращения оттока населения с подконтрольных территорий и улучшения финансовой ситуации группировка ввела новый налог, который взимается с тех сирийцев, которые покидают «халифат».

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WSJ подчеркивает способность боевиков быстро вербовать в свои ряды молодых мусульман за пределами места базирования. Это демонстрирует атака в Бангладеш: еще пять месяцев назад мужчины, устроившие теракт в Дакке, были примерными студентами, а на момент совершения теракта превратились в хорошо обученных преступников со всеми необходимыми навыками.