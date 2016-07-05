В Британии начались выборы нового лидера Консервативной партии, который возглавит и правительство

На голосование 330 депутатам-тори дается полный рабочий день - с 11:00 до 18:00, сообщает Русская служба Би-би-си.

Весь процесс является классической игрой на убывание, когда после каждого тура отсевается кандидат, получивший наименьшее число голосов. Окончательный выбор лидера осуществляют уже рядовые члены партии - из двух кандидатов, получивших максимальную поддержку членов парламента.

Из пяти кандидатов пока что наибольшей популярностью пользуется министр внутренних дел Тереза Мэй.

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В понедельник все пять кандидатов выступили перед коллегами по парламентской фракции со своей программой. Большое место в этой программе было уделено процессу выхода Британии из ЕС и тому, каким статусом после Brexit будут обладать трудовые мигранты из стран Евросоюза.

Проблема, стоящая перед парламентариями-консерваторами, заключается в том, что, хотя логика диктует, чтобы страну возглавил политик, выступавший за выход из ЕС, у сторонников Brexit нет достаточно сильного кандидата, который мог бы объединить всю страну.

Все кандидаты признают, что главной проблемой для них будут предстоящие переговоры о выходе Британии из ЕС.

По состоянию дел на понедельник наибольшие шансы на победу были у Терезы Мэй, которая смогла заручиться поддержкой 115 коллег, что составляет около 35% от общего числа консерваторов в парламенте.

Помимо Мэй в выборах участвуют министр юстиции Майкл Гоув, министр по вопросам труда и пенсий Стивен Крабб, бывший министр обороны Лиам Фокс, и министр энергетики Андреа Лидсом, одна из звезд кампании за Brexit, пользующаяся поддержкой популярного у рядовых членов партии экс-мэра Лондона Бориса Джонсона.