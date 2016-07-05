Нетаньяху посетил аэропорт в Уганде, где ровно 40 лет назад погиб его брат

Израильской премьер-министр отправился в тур по нескольким африканским странам, сообщает Euronews.

В Уганде его встретил бессменный с 1986 года 71-летний президент Йовери Мусевени.

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"Если терроризм достигает успеха в одном месте, он распространяется на другие. Зато, если терроризм победить где-нибудь, он слабеет всюду. Вот почему операция "Энтеббе" была более, чем победой Израиля. Это была победа всего человечества в войне против тех, кто представляет угрозу нашей общей цивилизации", - сказал Нетаньяху в Уганде.

Летом 1976 года боевики Фронта освобождения Палестины и Революционных ячеек захватили самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж. Они переспрямували его до Уганды, которой в то время руководил диктатор Иди Амин. Похитители требовали освобождения палестинцев из израильских тюрем, угрожая казнить пассажиров. 4 июля израильские спецназовцы провели успешную операцию по освобождению заложников, потеряв одного человека, командира одной из групп Йонатана Нетаньяху.