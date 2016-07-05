Brexit не повлияет на перспективы вступления в ЕС стран Западных Балкан - Меркель

В этом в понедельник, 4 июля, на мини-саммите ЕС и стран Западных Балкан в Париже заверила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"Для (балканских - Ред.) стран очень важно, чтобы мы отметили..., что перспектива вступления государств Западных Балкан сохраняется. Решение Великобритании ничего не изменило", - сказала Меркель, цитирует агентство Reuters.

Меркель добавила, что вопрос членства - это вопрос выполнения условий, для того чтобы "продвигать процесс присоединения". Похожие заявления сделали также президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Хорватии Тихомир Орешкович.

В мини-саммите также приняли участие главы правительств Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии, а также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и представители государств ЕС. Несколько лидеров балканских государств заявили журналистам, что "не боятся" последствий Brexit.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. После подведения итогов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.