Крис Эванс покидает телепрограмму Top Gear
Ведущий популярной телепрограммы Top Gear Крис Эванс объявил, что покидает шоу.
"Ухожу из Top Gear. Отдал ей все, что мог, но иногда этого недостаточно. Команда (шоу) более, чем превосходна. Желаю им всего самого лучшего", - написал он в своем "Твиттере".
Читайте такжеСкончался создатель знаменитого автошоу Top Gear
В связи с уходом Эванса из программы руководство Би-би-си выпустило заявление, в котором говорится: "Крис покидает программу Top Gear. Он говорит, что отдал ей все, что мог, сделав все возможное, чтобы шоу имело успех. Он твердо уверен в том, что в программе остаются люди, как в команде ведущих, так и среди тех, кто занимается ее подготовкой и техническими вопросами, способные продолжить дело и превратить ее в по-настоящему популярное шоу", передает Би-би-си.
В заявлении также отмечается, что новые выпуски Top Gear к настоящему моменту только в Великобритании посмотрело 30 млн зрителей. Права на показ программы также проданы в 130 странах мира.
Решение об уходе из программы Эванс принял на фоне падения рейтингов Top Gear у британской аудитории: последнюю серию в минувшее воскресенье посмотрело всего 8,6% потенциальной аудитории, что является самым низким показателем нового сезона.
Эванс стал ведущим Top Gear в июне 2015 года, после того как бывший ведущий Джереми Кларксон был отстранен от работы из-за скандала вокруг учиненной им потасовки с продюсером программы.