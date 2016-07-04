Крис Эванс покидает телепрограмму Top Gear

"Ухожу из Top Gear. Отдал ей все, что мог, но иногда этого недостаточно. Команда (шоу) более, чем превосходна. Желаю им всего самого лучшего", - написал он в своем "Твиттере".

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В связи с уходом Эванса из программы руководство Би-би-си выпустило заявление, в котором говорится: "Крис покидает программу Top Gear. Он говорит, что отдал ей все, что мог, сделав все возможное, чтобы шоу имело успех. Он твердо уверен в том, что в программе остаются люди, как в команде ведущих, так и среди тех, кто занимается ее подготовкой и техническими вопросами, способные продолжить дело и превратить ее в по-настоящему популярное шоу", передает Би-би-си.

В заявлении также отмечается, что новые выпуски Top Gear к настоящему моменту только в Великобритании посмотрело 30 млн зрителей. Права на показ программы также проданы в 130 странах мира.

Решение об уходе из программы Эванс принял на фоне падения рейтингов Top Gear у британской аудитории: последнюю серию в минувшее воскресенье посмотрело всего 8,6% потенциальной аудитории, что является самым низким показателем нового сезона.

Эванс стал ведущим Top Gear в июне 2015 года, после того как бывший ведущий Джереми Кларксон был отстранен от работы из-за скандала вокруг учиненной им потасовки с продюсером программы.