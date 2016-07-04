Григорий Лепс выступил на военной базе в Сирии

"Для меня тоже большая честь здесь находиться. Я им искренне благодарен, этим ребятам. Потому что, сами понимаете, очень хотелось бы, чтобы не было потерь, и все они вернулись к своим семьям, жёнам, сёстрам, братьям, детям", - сказал Лепс, передает Русская служба Би-би-си.

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С начала военной кампании в Сирии российские исполнители регулярно приезжают на военные базы. Перед российскими солдатами выступали Иосиф Кобзон и Юлия Чичерина, которые до этого выступали на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году министерство финансов США ввело санкции против Лепса, включив его в список членов преступной группировки "Братский круг".