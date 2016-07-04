Вблизи консульства США в Саудовской Аравии смертник взорвал себя

Нападение произошло в ранние часы Дня независимости, который в США отмечают 4 июля.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали двое полицейских.

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Сообщается, что мужчина намеревался подойти как можно ближе к консульству, но был вовремя замечен охраной на расположенной рядом автостоянке. После того, как силовики окружили смертника, он успел себя подорвать.

Консульство в Джедде уже подвергалось нападению боевиков в 2009 году, когда погибли девять человек. Тогда пятеро нападавших, вооруженных взрывными устройствами и огнестрельным оружием, ворвались в здание, убив четверых саудовских охранников снаружи и еще пятерых местных сотрудников внутри.