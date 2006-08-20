ООН обвинила Израиль в нарушении перемирия

Генеральный секретарь ООН Кофи АННАН "глубоко озабочен нарушением со стороны Израиля режима прекращения огня, установленного в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН".

Как передает ИТАР-ТАСС , К.АННАН призвал все стороны "неукоснительно соблюдать эмбарго на поставку оружия, проявлять максимальную сдержанность, избегать провокационных действий и проявлять ответственность в выполнении положений резолюции 1701".

В субботу Израиль осуществил высадку десанта в районе Уюн ас-Симан- Будаи на востоке Ливана. Кроме того, израильские ВВС не прекращают полеты в ливанском небе. Ливанское правительство выразило протест Совету Безопасности ООН по поводу израильских нарушений соглашения о прекращении огня.