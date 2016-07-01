Власти Лондона продают водометы для разгона толпы

Мэр пообещал направить средства, вырученные от продажи водометов, на финансирование молодежных программ, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Бывший мэр Лондона Борис Джонсон купил водометы у немецкой полиции после беспорядков 2011 года, заплатив за них более 200 тыс фунтов. Сразу после покупки министр внутренних дел Тереза Мэй заявила, что не позволит использовать их против против демонстрантов и погромщиков. В 2015 году использование водометов полицией было запрещено полностью, и отчасти поэтому они ни разу не применялись.

"Одной из сделок, которые Джонсону удалось заключить с Германией, была покупка трех водометов - сказал Хан - это говорит нам о том, что Джонсон не способен заключить выгодную сделку: за использованный товар он заплатил почти четверть миллиона фунтов".

В 2011 году из всего Соединенного Королевства водометы имелись в распоряжении полиции лишь в Северной Ирландии.