Турция выслала российского журналиста

Как рассказал сам журналист, его посадили на обратный рейс до Москвы, передает РИА Новости.

"Никаких причин и срока действия запрета мне так и не назвали. Только выдали бумагу, в которой написано: "запрет на въезд". Стало ли это следствием моей профессиональной деятельности, так и осталось для меня не проясненным", — рассказал Виноградов, уже вернувшийся в Москву.

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Отмечается, что ночь журналист провел в аэропорту в специальном "пассажирском гест-хаусе".

На следующий день его препроводили на его рейс в Москву. "Обращение было очень корректным, но мой паспорт отдали пилотам", — рассказал Виноградов.

Напомним, в середине марта власти Латвии депортировали в Россию британского журналиста Грэма Филлипса, сотрудничавшего вне штата с российскими пропагандистскими телеканалами Russia Today и "Звезда".