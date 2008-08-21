Южная Осетия и Абхазия просят Москву признать их независимость

Народный сход жителей Южной Осетии обратился к президенту и парламенту РФ с просьбой признать независимость республики. Об этом в четверг сообщает Лента.ру.

В принятом на сходе обращении говорится: "Призываем Россию первой из числа государств мирового сообщества признать государственную независимость республики Южная Осетия". Авторы документа напоминают, что большинство жителей непризнанной республики являются гражданами РФ, и что "народ Южной Осетии всегда оставался верен выбору своих предков, заключивших союз с Россией на вечные времена". По мнению участников схода, любая попытка включить республику в состав Грузии окончится геноцидом южноосетинского народа.

Ранее с просьбой о признании независимости к российским властям обратился народный сход жителей другой непризнанной республики, Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что РФ примет решение о признании обеих республик в зависимости от поведения президента Грузии Михаила Саакашвили.