Путин считает, что мир становится "все менее предсказуемым"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в Москве на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Положение дел в мире, как вы знаете, далеко от стабильного и становится всё менее предсказуемым. Серьёзные изменения претерпевают все сферы международных отношений. Усиливается конкуренция и за влияние, и за ресурсы. При этом сталкиваются различные подходы к тому, как должны выстраиваться механизмы глобального управления в XXI веке, а кое-кто предпринимает попытки вообще отбросить в сторону любые правила и любые условности», - сказал Путин.

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По его словам, всё это препятствует налаживанию «эффективных многосторонних усилий по урегулированию кризисных ситуаций и провоцирует всё новые и новые очаги напряжённости». «Растёт конфликтный потенциал. Риски в области безопасности, экономической и гуманитарной сферах не ослабевают, а, напротив, множатся и охватывают всё новые и новые регионы мира», - отметил Путин.

Он убежден, что «избежать опасных срывов, неконтролируемого развития ситуации можно только на основе диалога и взаимодействия».

«Международному сообществу необходимо продвигаться к формированию более справедливого миропорядка, построенного на принципах единой и неделимой безопасности и коллективной ответственности», - утверждает Путин.

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При этом, по его словам, мир «всё более взаимозависим и вызовы перед всеми государствами являются в значительной части общими». «Эта истина не нуждается в доказательствах. Поэтому повторю: именно сотрудничество, общая воля и готовность к выработке компромиссов должны стать ключом к решению любых, самых сложных проблем, в какой бы точке земного шара они не возникали», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.