Выступавший за выход Британии из ЕС министр выдвинулся в премьеры страны

Ожидалось, что Гоув поддержит кандидатуру бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, который был лидером кампании за выход Великобритании из ЕС и считался у букмекеров фаворитом борьбы за пост премьера, передает Би-би-си.

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В своей колонке для журнала Spectator Гоув написал, что действительно собирался поддержать Джонсона, чтобы правительство возглавил "политик, выступавший за выход из Евросоюза и способный вести страну к лучшему будущему".

Однако затем, по словам министра, он пришел к выводу, что "Борис не обладает лидерскими качествами и умением строить команду", необходимыми для решения стоящих перед Великобританией задач.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Великобритании прошел референдум о членстве страны в ЕС. В ходе референдума победу одержали сторонники выхода страны из союза.

В пятницу после оглашения результатов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку и покинет пост лидера Консервативной партии. Кэмерон призывал британцев голосовать против "брексита".

Европейские лидеры теперь призывают страну как можно скорее начать процедуру выхода из ЕС. В результате "брексита" Великобритания может лишиться части преимуществ торговых соглашений со странами ЕС.