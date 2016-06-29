Москва согласилась на проведение совета "Россия-НАТО"
20:39, 29 июня 2016Мир
2129 0
Москва согласилась провести заседание совета "Россия – НАТО" после саммита Североатлантического альянса в Варшаве.
REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Россия дала свое согласие, но хотела бы, чтобы встреча состоялась уже после варшавского саммита для изучения принятых там решений», - сказал Эйро, который вышел к журналистам после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Читайте такжеЭстония: НАТО следует установить "лежачего полицейского" с шипами, чтобы сдержать Россию
Эйро также выразил надежду, что саммит альянса в столице Польши не должен быть конфронтационным.
Как известно, саммит НАТО пройдет в Варшаве 8-9 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter