Москва согласилась на проведение совета "Россия-НАТО"

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Россия дала свое согласие, но хотела бы, чтобы встреча состоялась уже после варшавского саммита для изучения принятых там решений», - сказал Эйро, который вышел к журналистам после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Эйро также выразил надежду, что саммит альянса в столице Польши не должен быть конфронтационным.

Как известно, саммит НАТО пройдет в Варшаве 8-9 июля.